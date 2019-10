Code geel: kans op onweer en windstoten, ook morgen nog nat

Leerplicht­amb­te­naar onderzocht afgezon­derd gezin: alles ‘in orde’ luidde zijn oordeel

8:56 Een leerplichtambtenaar van de gemeente Zwartewaterland deed in het verleden onderzoek naar de situatie binnen het gezin dat deze week in afzondering werd aangetroffen in het Drentse Ruinerwold. Volgens burgemeester Eddy Bilder was er destijds geen aanleiding om in te grijpen. De situatie werd ‘in orde’ bevonden.