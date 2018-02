Code geel KNMI: kans op gladheid

PvdA-senator teruggefloten Weer kink in de kabel voor omstreden donorwet

11 februari De omstreden donorwet van Pia Dijkstra (D66) is nog lang niet in veilige haven. Vlak vóór de hoofdelijke stemming over het plan in de Eerste Kamer, dinsdagmiddag, heeft de PvdA nu noodgedwongen een cruciale motie over de rol van nabestaanden bij orgaandonatie afgezwakt.