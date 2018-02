Code geel om ijzige kou en gladheid

Het KNMI heeft code geel uitgegeven vanwege gladheid in het hele land, met uitzondering van het zuiden. De waarschuwing geldt ook vanwege de lage gevoelstemperatuur: als die onder -15 is, gaat er een code geel-alarm uit. Het KNMI verwacht dat het door de koude wind in het noordoosten en oosten van het land kan voelen als kouder dan -15.



De werkelijke temperatuur ligt woensdag in het hele land tussen -4 en -10 graden. In het Waddengebied kan de krachtige wind zorgen voor stuifsneeuw.