Code geel: onweer, buien en zware windstoten geven voorproefje van de herfst

Na de ‘bijzonder warme’ start van september wordt de zomer nu afgesloten met een voorproefje van de herfst, zegt Diana Woei van Weerplaza. ,,Vooral vrijdagmiddag en -avond is de paraplu of regenjas nodig, want dan trekt een gebied met samengeklonterde buien van noord naar zuid over ons land. Daarbij is er vooral in de kustgebieden kans op onweer. Voor de buien uit kan de wind behoorlijk uitschieten.”