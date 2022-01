Code geel vanwege dichte mist in midden en zuiden van het land

Video Vrouw voor ogen van dochtertje doodgesto­ken: ‘Dat meisje heeft moeten zien wat dader deed’

Een 30-jarige vrouw is maandagochtend op de Schoolstraat in Abbenbroek voor de ogen van haar jonge dochter (7) doodgestoken. Ze stierf op straat. De vermoedelijke dader (33) sprong een paar kilometer verderop van een viaduct om zich van het leven te beroven. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

18 januari