Code geel vanwege kans op onweer in het hele land

Lezers Reacties op buitenspo­rig geweld: ‘Beseffen partyge­brui­kers wat hun invloed is?’

24 juli Lezers van onze krant en site kunnen zelf een brief sturen via brieven@ad.nl. Hieronder een selectie van de inzendingen die zaterdag 24 juli in de krant verschenen over onder meer de krentenbollen van Peter R. de Vries, assistent Henk Fraser en de busbaanburgemeester.