Code geel voor dichte mist in zuiden en zuidwesten; vanavond sneeuw in oosten

Vooral in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg komt regionaal dichte mist voor. Met minder dan 200 meter zicht kan de mist hinderlijk zijn voor verkeer. In de tweede helft van de ochtend zal het zicht verbeteren, meldt Weerplaza.nl De files in de ochtendspits zijn, op een na, niet uitzonderlijk lang: rond 07.45 uur stonden er volgens de ANWB 16 files met een totale lengte van iets meer dan 65 kilometer. De langste file, 17 kilometer, stond op dat moment op de A12 tussen de Duitse grens en Arnhem.

Sneeuw

Het wordt verder een overwegend droge dag met slechts lokaal wat zon in het westen. Het blijft wel tot de avond droog. Het wordt daarbij 3 tot 5 graden bij een aantrekkende zuidelijke wind. Tegen en in de avond trekt een neerslagzone vanuit het westen over het land, aldus Weerplaza. Voor vanavond verwacht de weerdeskundigen vooral in het oosten (natte) sneeuw en ook daarvoor is code geel ingesteld. Vooral in Gelderland en Overijssel kan het glad worden. ,,Plaatselijk kan de sneeuw blijven liggen, echter de temperatuur stijgt na de neerslagzone. Dus smelt alle sneeuw vrij snel weg.’’

Winterkou

Ondanks dat de novembermaand in het noorden van Europa aan de milde kant was, wist eind november een portie zeer koude lucht vanaf de Noordpool zich uit te spreiden over de Scandinavische landen. Het gevolg was dat eind vorige maand opeens zeer lage temperaturen werden gemeten, aldus Weerplaza.



Die kou boven Scandinavië is voorlopig nog niet uit de lucht. Sterker nog ‘weerkundig strateeg’ Marc E. Putto voorziet voor januari een winter die sinds 1823 niet meer is voorgekomen in ons land. Met een gemiddelde temperatuur van onder de min zeven. Drie Elfstedentochten!, voorspelt hij.