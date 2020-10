Code geel voor kustprovincies: harde windstoten op deze druilerige ochtend

De herfst laat zich zien in de vorm van een druilerige donderdagochtend. Aan de kust is sprake van een stormachtige wind. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor de kustprovincies. Er is kans op windstoten tot 90 kilometer per uur. Later op de dag neemt de wind af.

De ochtend begint met lichte regen of motregen. ,,Vanmiddag krijgen we zwaardere regenbuien. Vooral in het noorden van het land”, zegt Diana Woei van Weerplaza. ,,Daar kan je wel spreken van een natte dag.”

Het gaat dan om Noord-Holland, Flevoland en de drie noordelijkste provincies. Meteoroloog Woei verwacht dat daar 10 tot lokaal soms zelfs 20 of 25 milliliter regen valt. ,,In de rest van het land is het minder nat, maar valt er toch ook behoorlijk wat neerslag.”

Voor morgen is de weersverwachting een stuk aardiger. De zon zal geregeld schijnen en slechts een of twee buitjes zullen zich in de loop van de dag laten zien. Woei: ,,Het wordt hooguit 15 graden. Een graadje kouder dan vandaag, maar het ziet er vriendelijker uit.”

Een lagedrukgebied gaat er komend weekend voor zorgen dat de temperatuur flink daalt. Vanuit het noordwesten komt koele lucht het land in. ,,Zaterdag wordt het met moeite 11 of 12 graden. En zondag 13 graden.” Kouder dus dan je in deze periode van het jaar mag verwachten. Door het wisselvallige weer zal in de middag geregeld een bui over het land trekken. ,,Dat is zondag niet anders.”