Code geel voor onweersbuien, maar die brengen nog weinig verkoeling

In Noord-Brabant en Limburg geldt van 12.00 uur tot 18.00 uur code geel. Er is kans op enkele onweersbuien, lokaal met hagel en windstoten tot 60 kilometer per uur. In de loop van de avond lossen de buien weer op. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden, want op een droge bodem zakt de neerslag niet makkelijk weg, waardoor die vooral in de sloot en het riool belandt.

Na een plaknacht - op veel plaatsen zakte het kwik niet onder de 20 graden - begon de dag op sommige plekken met onweersbuien. Zo waren er buien boven de Gelderse Vallei, het noorden van Utrecht en het zuiden van Flevoland. Ook waren er onweersbuien in Zeeland, Zuid-Holland en het zuiden van Noord-Holland waarbij plaatselijk zo’n 5 millimeter regen viel.

Die buien brachten enige verkoeling, maar het kwik loopt vandaag toch nog op tot 25 tot 29 graden. In de tweede helft van de middag zullen de buien op meer plaatsen ontstaan. ,,Afhankelijk van hoe zonnig het wordt, en dus hoe warm, kan het zijn dat mensen vooral in het zuiden vanmiddag overvallen worden door buien die snel en lokaal ontstaan, die zie je niet aankomen op de regenradars. Dat fenomeen zie je als de temperatuur oploopt tot zo’n 30 graden”, zegt meteoroloog Johnny Willemsen van Weerplaza. In het oosten en zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog met een mix van wolken en zon.

Voor tuinbezitters in gebieden waar wel regen wordt verwacht, heeft oud-weervrouw Helga van Leur nog een tip: het droge gras ‘lichtjes voorsproeien’. ‘Zodat bij een bui straks geen wateroverlast ontstaat omdat de te droge grond niets kan opnemen’, schrijft ze op Twitter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ondanks de plaatselijke buien blijft het vandaag dus warm, nadat gisteren de warmste 14 augustus ooit werd gemeten. Tropisch wordt het evenwel niet, maar het kwik loopt op tot maximaal 29 graden. Daarom geldt vandaag en morgen ook nog steeds code geel vanwege de hitte. ,,Nog tot en met morgen zal er sprake zijn van een landelijke hittegolf, want dat is het zolang het niet onder de 25 graden wordt”, zegt Willemsen.

Buien doen op woensdag, vermoedelijk de natste dag van de week, een poging om de warmte ons land uit te drijven. In het binnenland wordt het waarschijnlijk hooguit 25 graden. ,,Daarna is de landelijke hittegolf voorbij, want dan halen we niet meer de 25 graden in De Bilt. Maar regionaal, zeker in het zuiden waar de hittegolf ook begon, kan de hittegolf nog wel doorzetten.”

Roosmarijn, meteoroloog bij Weerplaza, legt uit hoe wat een hittegolf precies is:

Buien

Donderdag en vrijdag zullen er waarschijnlijk ook buien vallen. Maar hoe zwaar die van karakter zijn, kon Willemsens collega Wilfred Janssen gisteren niet zeggen. ,,Dat is nog ontzettend onzeker. Her en der lees ik dat er zware onweersbuien naar ons land komen. Maar ik denk dat 95 procent van de mensen aan het eind van de week denkt: ik heb geen onweersbui gezien. Dat komt omdat ze waarschijnlijk ontzettend lokaal van karakter zijn. Het onweer kan het ene dorp wel aandoen en het andere niet.’’

In het weekend is het droog en zonnig met wat stapelwolken. Met een graad of 22 een stuk kouder dan de afgelopen dagen. Willemsen: ,,Dat kan ook bijna niet anders. Dit zijn de temperaturen die heel goed bij deze tijd van het jaar passen.”

Bekijk hier onze video’s over het weer: