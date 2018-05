Code oranje voor Noord-Nederland: kans op forse onweersbuien

De waarschuwing is afgegeven wegens onweersbuien die gepaard kunnen gaan met windstoten tot 75 kilometer per uur.



Tijdens de onweersbuien kan lokaal veel neerslag vallen. Er kan ook hagel vallen. In de zuidelijke helft van het land onweert het ook. Omdat die onweersbuien minder intensief zijn, geldt hier code geel voor. In de tweede helft van de avond nemen in het hele land de buien in activiteit af, aldus het KNMI.

KNMI on Twitter Codeoranje voor forse #onweersbuien uitgebreid naar de provincies #Overijssel,#Drenthe,#Friesland,#Groningen en naar het #Waddengebied. #knmiwaarschuwing. https://t.co/SZz8ZMFkvw. https://t.co/dpPyZhecVg

Wateroverlast

De eerste zware buien trokken vanochtend over Zeeland en West-Brabant en veroorzaakten flink wat wateroverlast in Terneuzen, zo meldt Weerplaza. Een medewerker van de gemeente Terneuzen was om 06.30 uur in het stadhuis om te openen. Een kwartier later stond het middelste, lager gelegen gedeelte met de publieksbalie al blank. De pompen hebben goed gewerkt, maar konden de enorme hoeveelheid water niet aan.



Ingrid Garnier-Bergman uit Rotterdam werd door een blikseminslag in een elektriciteitskast op camping de Veerhoeve in Wolphaartsdijk naar achteren gesmeten. ,,Uit het niets was er rond 11.00 uur plots een wolkbreuk en sloeg de bliksem in in de elektriciteitskast naast onze stacaravan. Het was een flinke klap, met een grote witte zee aan rook. Door de knal werd ik naar achteren gegooid", vertelt ze.

Langs de muren

Alle leerlingen van een middelbare school in Goes zijn naar huis gestuurd vanwege wateroverlast in het gebouw. Het gaat om honderden scholieren. Rond 11.00 uur kwam het regenwater in meerder lokalen langs de muren en uit plafonds. De leerlingen zijn daarop meteen naar huis gestuurd. Oorzaak van de lekkages waren werkzaamheden aan het dak. Een klein gedeelte van het dak was niet afgeplakt. Eind van de middag beslist de directie of morgen weer les gegeven kan worden.



De verwachting is dat het weer vanaf morgen wat rustiger zal worden. De temperaturen dalen iets, maar zijn met waarden van rond de 21 graden nog steeds vrij hoog voor deze tijd van het jaar. Normaal gesproken is het zo'n 14 à 15 graden begin juni.