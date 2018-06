Code oranje: zware onweersbuien voor Drenthe en Groningen

Verhuizen Verhuis­vrees? Ga proefsla­pen!

16:50 Journalist Jette Pellemans (27) uit Utrecht wil verhuizen naar Rotterdam. Best een stap, van woonplaats wisselen: is die andere stad echt wel leuk? Proefverhuizen is de ultieme test. Ze ruilt met vriend Gert-Jan uit Rotterdam een maand van huis. Want híj wil wel naar Utrecht.