Coffeeshop eist enorme schadevergoeding van Red Bull en legt terecht beslag op 49 miljoen euro

Het bedrijf achter de Amsterdamse coffeeshopketen The Bulldog heeft terecht beslag laten leggen op 49 miljoen euro van energiedrankenproducent Red Bull. De coffeeshop heeft mogelijk nog een enorme schadevergoeding van het Oostenrijkse merk tegoed, maar Red Bull wilde via een kort geding af van de beslaglegging. De Amsterdamse rechtbank gaat daar niet in mee.

Volgens The Bulldog-oprichter Henk de Vries zat het Oostenrijkse merk hem jarenlang dwars bij het op de markt brengen van een eigen energiedrankje. Red Bull claimde dat een energiedrankje met de naam The Bulldog te veel lijkt op de eigen merknaam.

Het geschil tussen de Nederlandse coffeeshopketen en het Oostenrijkse bedrijf is al meer dan zeventien jaar gaande. De merknamen van de twee bedrijven werden hoogst toevallig drie dagen na elkaar geregistreerd, het merk Red Bull op 11 juli 1983 en The Bulldog op 14 juli 1983.

Na een juridische strijd die tot op Europees niveau werd uitgevochten, kreeg The Bulldog gelijk. Het logo van The Bulldog, vooral bekend van de coffeeshops, bestond al voordat dat van Red Bull werd gedeponeerd, benadrukte de rechtbank in 2014 al. In 2017 won The Bulldog ook het hoger beroep.

Misgelopen inkomsten vergoeden

Oprichter De Vries ging daarop in de tegenaanval. In een bodemprocedure eist hij dat Red Bull misgelopen inkomsten vergoedt voor alle energiedrankjes van The Bulldog die hij niet kon verkopen. Onafhankelijke experts die gespecialiseerd zijn in het bepalen van de waarde van bedrijven schatten dat die schade tussen de 600.000 en 313 miljoen euro ligt.

In zijn bodemprocedure eist De Vries 49 miljoen euro en voor de zekerheid liet hij beslag leggen op bezittingen van Red Bull met die waarde, zo valt te lezen in het vonnis. Maar volgens advocaten van het Oostenrijkse concern bezette het verkeerde dochterbedrijf, dat helemaal niet had geleden onder de merkenstrijd, bankrekeningen van Red Bull. Daarnaast zou het miljardenbedrijf de miljoenen heus wel kunnen betalen als de bodemprocedure in zijn nadeel uitvalt, waardoor beslaglegging niet nodig was.

Maar de rechter zag niets in de argumenten en deed het bezwaar over de verschillende dochterondernemingen af als irrelevant. Daarnaast gaat het proces over een schadevergoeding voor De Vries mogelijk jaren duren. Het is niet zeker dat Red Bull er dan financieel ook nog zo goed voor staat als nu, dus is het begrijpelijk dat De Vries beslag legt op het geld.

