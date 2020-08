Coffeeshopbaas Van Laarhoven vervroegd vrij: ‘Smacht naar hereniging met familie’

De Tilburgse coffeeshopbaas Johan van Laarhoven (60) die in Thailand werd opgepakt en zijn straf in Nederland uitzit wordt vervroegd vrijgelaten op 28 augustus. Dat is een jaar eerder dan gepland.

Na een detentie van ruim zes jaar - die hij voor het grootste deel in een Thaise cel doorbracht - mag hij zijn gevangeniscel in de penitentiaire inrichting in Vught verlaten. De oorspronkelijke datum waarop Van Laarhoven in Nederland zou worden vrijgelaten was augustus 2021.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft ingestemd met een verzoek van zijn raadslieden om vervroegd met een enkelband in vrijheid te worden gesteld. ,,Hij krijgt nu een jaar om te integreren in de samenleving. Onder toezicht van de reclassering”, aldus advocaat Geert-Jan Knoops dinsdagavond. Hij zegt dat Van Laarhoven blij is met deze ontwikkeling. ,,Hij smacht naar de hereniging met zijn familie.”

Zijn broer Frans van Laarhoven zag hij eerder dit jaar toen hij aankwam bij de gevangenis in Vught in januari. Een bijzonder weerzien. Dit zou dus eind deze maand buiten de deuren van de gevangenis kunnen plaatsvinden. Maar Frans van Laarhoven houdt nog even een slag om de arm. Op de vraag van deze krant of hij dit nieuws wil bevestigen zegt hij alleen maar. ‘Ik kan het pas bevestigen, als Johan buiten staat.’

75 jaar

De oprichter van de coffeeshopketen The Grass Company werd in 2014 met zijn echtgenote opgepakt in de Thaise badplaats Pattaya. Daar rentenierde hij sinds 2008. Van Laarhoven (60) zat vast op beschuldiging van witwassen. Hij zat 5,5 jaar in een Thaise cel, onder erbarmelijke omstandigheden, na een veroordeling tot 75 jaar voor witwassen. Netto moest hij daarvan twintig jaar uitzitten.

In januari keerde hij terug naar Nederland, waar hij werd overgeplaatst naar de PI in Vught. Zijn familie was ‘intens opgelucht en dankbaar’ dat de Brabander naar Nederland mocht komen. Van Laarhoven werd uitgeleverd aan Nederland op grond van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS). Volgens die wet moest hij hier de rest van zijn straf uitzitten.

In juni wees het gerechtshof in Den Haag zijn verzoek nog af om vervroegd vrij te komen.

Het Openbaar Ministerie vervolgt Van Laarhoven ook in een andere zaak tegen hem vervolgen voor belastingfraude en het witwassen van 20 miljoen euro via de coffeeshops van The Grass Company in Tilburg en Den Bosch. Ook broer Frans van Laarhoven en bedrijfsleider Marco de Jong zijn verdachten in deze zaak.

Volledig scherm Coffeeshopbaas Johan van Laarhoven na zes jaar vrij. © ANP

