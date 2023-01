Cokesnuivende Jack klaagt met succes casino aan, maar krijgt ‘fooi’ in plaats van gevraagde tonnen

Vier Zwolse kinderen ‘voor de tweede keer ontvoerd’: ‘Ze waren net weer opgebloeid’

De vier Zwolse kinderen die sinds zaterdag vermist worden, waren net enkele maanden terug in Zwolle na een eerdere ontvoering door hun moeder. Ze wordt er nu van verdacht opnieuw met de kinderen de grens over te zijn gegaan. De vader van de kinderen is radeloos: ,,Elke dag zonder mijn kinderen voelt als een jaar.”

18 januari