‘Coldcaseteam Anne Frank gebruikte namen deskundigen zonder hun toestemming’

Door het gebruiken van de namen lijkt het alsof de experts de kwaliteit van het project onderschreven, terwijl zij juist hun twijfel hadden geuit over uitkomst. Het team claimde dat notaris Arnold van den Bergh, lid van de Joodse Raad, de familie Frank zou hebben verraden. Na publicatie kwam er veel kritiek op het onderzoek, de conclusies zouden veel te stevig zijn.

Auteur Guus Meershoek is een van de opgevoerde experts. ,,Mij is nooit gevraagd om als zodanig te worden genoemd. Tot aan publicatie heb ik er ook nooit van geweten.’’ Ook historicus David Barnouw zegt van niets te weten. ,,Ik ben nooit benaderd om onder een subsidieaanvraag of zo te staan.’’ Ook Gertjan Broek van het Anne Frank Huis en NIOD-archivaris Hubert Berkhout werden genoemd, maar ontkennen lid te zijn geweest van het team. ,,Ik zie het vooral als namedropping, want ik was beslist geen teamlid’’, aldus Berkhout tegen de krant.

De Amsterdamse gemeenteraad stuurt waarschijnlijk deze week nog een brief met uitleg aan de raad. De gemeente gaat deze week ook nog om tafel met projectleider Pieter van Twisk.

Omstreden

Het onderzoek is zeer omstreden. Meerdere onderzoekers hadden hun twijfels bij de resultaten. Het multidisciplinaire onderzoek was indrukwekkend, maar er zouden simpelweg te weinig harde feiten zijn om de verrader met zekerheid vast te kunnen stellen. Zo is het helemaal niet zeker dat Van den Bergh daadwerkelijk een lijst in bezit had met de adressen van ondergedoken joodse gezinnen, een leidende aanname in het onderzoek.

Ook de Anne Frank Stichting struikelde over een aantal feitelijke onjuistheden. ,,Je moet heel erg oppassen met iemand de geschiedenis insturen als verrader van Anne Frank als je daar geen 100 of 200 procent zekerheid over hebt”, zei algemeen directeur Ronald Leopold over de publicatie.

Uitgeverij Ambo Anthos bood begin deze week excuses aan voor het uitbrengen van het boek en stopt voorlopig met het drukken van het boek. ‘We bieden onze oprechte verontschuldigingen aan, aan eenieder die zich door het boek gegriefd acht’, aldus de uitgeverij in een verklaring.