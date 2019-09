Collega’s Wiersum beginnen stichting om zijn twee jonge kinderen te helpen

Topzomer voor bezitters zonnepane­len: bijna een re­cordoogst

9:53 Wie genoeg zonnepanelen op zijn dak heeft, zag de elektriciteitsmeter de afgelopen maanden lekker teruglopen. De tamelijk zonnige zomer van 2019 gaat de boeken in als de op een na beste ooit voor zonnepanelen in Nederland. Alleen vorig jaar waren de opbrengsten per zonnepaneel nóg hoger.