Collegegeld komend studiejaar al gehalveerd

Amsterdamse partijen sluiten samenwerking met Forum voor Democratie uit

16:00 De kans is klein dat Forum voor Democratie (FvD) na de gemeenteraadsverkiezingen een plek krijgt in het stadsbestuur van Amsterdam. D66-lijsttrekker Renier van Dantzig sluit samenwerking met de nieuwkomer in de hoofdstad uit. Ook GroenLinks en PvdA voelen hier niets voor, bevestigen ze berichtgeving in Het Parool.