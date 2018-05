Comité: wij volgen advies voorpagina van AD

Verdachte die vader dood in huis liet liggen komt vrij

10:47 De verdachte zoon van een man uit Nuenen die wekenlang dood in huis heeft gelegen, komt vandaag of morgen vrij. De officier van justitie heeft bepaald dat er geen reden is om de 51-jarige man uit Helmond langer vast te houden. De man blijft wel verdachte.