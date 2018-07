Commandant brandweer met de dood bedreigd

'Ook je enkel laten afzetten bij Schiphol gaat straks geld kosten'

Schiphol wil reizigers die met de auto naar Schiphol gebracht worden, mogelijk volgend jaar al fors meer laten betalen. Het afzetten van reizigers in de 'kiss & ride'-zone gaat in rekening gebracht worden om de chaos in piekuren en de vervuiling op de drukke luchthaven terug te dringen.