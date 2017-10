Commando's oefenen niet langer met scherpe munitie

Het Korps Commandotroepen (KCT) stopt met het oefenen met scherpe munitie tijdens de zogenaamde bijzondere schietoefeningen in speciale schiethuizen. De maatregel zal in elk geval gelden tot eind dit jaar. Dat blijkt uit een brief van minister Dijkhoff van Defensie aan de Tweede Kamer.

Bij bijzondere schietoefeningen oefenen commando's bijvoorbeeld op het binnenvallen van een gebouw om een vijand zo snel mogelijk uit te schakelen. Reguliere schietoefeningen op een normale schietbaan gaan wel gewoon door. Daar mag nog wel met scherp worden geschoten.

In de brief wordt verder niets gezegd over de eventuele gevolgen voor het uitzenden van de elitetroepen naar conflictgebieden. De maatregel om niet meer met scherp te trainen in zogenaamde schiethuizen is genomen na het kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar een schietongeluk in Ossendrecht. Bij dat ongeluk werd instructeur Sander Klap tijdens een training geraakt door scherpe munitie.

De militairen bleken jarenlang onder gevaarlijke omstandigheden te hebben geoefend in een zogeheten schiethuis, waarbij de veiligheidsvoorschriften niet werden nageleefd.

Dijkhoff stelt verder in de brief dat het nog zeker twee jaar zal duren voordat de commando's de beschikking krijgen over een eigen oefenterrein om het schieten met scherp te oefenen. Er zal ondertussen wel een prefab-schietbaan op het kazerneterrein in Roosendaal neergezet worden.

Oud en versleten

Uit een intern onderzoek van de landmacht bleek ook al dat het materieel van de commando's oud, versleten en daardoor gevaarlijk is. Vanuit het Korps zelf werd al eerder geklaagd over de toestand van de bewapening, doordat die niet in orde was zouden commando's gevaar lopen tijdens missies in het buitenland.

Door problemen bij het KCT, dat is gevestigd in Roosendaal, liggen opleidingen voor nieuw personeel stil. De commando's zijn momenteel onder meer op missie in Irak, waar ze Koerdische strijdkrachten steunen in hun strijd tegen IS. Ook zijn ze in Mali actief. Dat land heeft te kampen met islamitische strijdgroepen.