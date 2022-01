Commerciële testaanbieders schieten overbelaste GGD’en te hulp

Nu de omikronvariant dominant is in Nederland en voor veel besmettingen zorgen, wordt er ook veel meer getest. De GGD’en kunnen de vraag naar testen nu niet aan. De huidige testvraag stijgt wekelijks: meer dan tijdens de piek van de eerdere deltavariant. De GGD-testlocaties werken met PCR-testen (neus en keel), maar die capaciteit is beperkt tot ongeveer 150.000 testen.

Antigeentesten

In regio's waar het erg druk is, zullen de commerciële testaanbieders de GGD ondersteunen. Zij werken met antigeentesten, die door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn goedgekeurd. Via Testen voor Toegang kunnen mensen zich laten testen voor een groen vinkje in de CoronaCheck-app. Daarmee kunnen ze dan naar plekken waar zo’n coronatoegangsbewijs verplicht is. In totaal zijn er 26 aanbieders op het systeem aangesloten, met samen een testcapaciteit van zo’n 600.000 tests per dag.