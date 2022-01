Commerciële testaanbieders schieten overbelaste GGD’s te hulp

Nu de omikronvariant dominant is in Nederland en voor veel besmettingen zorgen, wordt er ook veel meer getest. De GGD’s kunnen de vraag naar testen nu niet aan. De huidige testvraag stijgt wekelijks: meer dan tijdens de piek van de eerdere deltavariant. De GGD-testlocaties werken met PCR-testen (neus en keel), maar die capaciteit is beperkt tot ongeveer 150.000 testen.



In sommige regio’s lopen de wachttijden op. Bij sommige GGD-testlocaties stonden lange rijen voor de deur of moesten mensen ver reizen om snel te kunnen testen.



Antigeentesten

Daarom springen de commerciële aanbieders die aangesloten zijn bij SON, de organisatie achter Testen voor Toegang, bij. Zij leveren vanaf begin komende week extra capaciteit.

In regio's waar het erg druk is, zullen de commerciële testaanbieders de GGD ondersteunen. Zij werken met antigeentesten, die door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn goedgekeurd. Via Testen voor Toegang kunnen mensen zich laten testen voor een groen vinkje in de CoronaCheck-app. Daarmee kunnen ze dan naar plekken waar zo’n coronatoegangsbewijs verplicht is. In totaal zijn er 26 aanbieders op het systeem aangesloten, met samen een testcapaciteit van zo’n 600.000 tests per dag.

Afspraak

Het maken van een testafspraak blijft op dezelfde manier gaan: via coronatest.nl of het landelijk coronatest afsprakennummer van de GGD’s (0800-1202). Als bij het maken van de afspraak blijkt dat een GGD in een bepaalde regio geen plek meer heeft, dan verschijnt automatisch de mogelijkheid om voor een andere testaanbieder te kiezen. Het blijft altijd mogelijk om een afspraak te maken bij de GGD’s.

De GGD’s blijven ondertussen nieuw personeel aantrekken, de openingstijdens van locaties verruimen en nieuwe testlocaties openen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: