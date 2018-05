Commissie gaf negatief advies over Johan Cruijffplein Amsterdam

Eerder gaf de gemeente dit advies niet vrij omdat de besluitvorming rond de hernoeming nog niet rond was. Dat laat een woordvoerder van waarnemend burgemeester Van Aartsen weten. ,,Omdat het besluit inmiddels is genomen, is dit document geen geheim meer."



In het advies is te lezen dat de commissie een passend eerbetoon aan Johan Cruijff op zijn plaats noemt. Ook meent het gezelschap dat het criterium dat een te vernoemen persoon minstens vijf jaar geleden overleden moet zijn, niet van toepassing is.



Los daarvan is de straatnamencommissie niet erg positief over de op handen zijnde naamswijziging. Zo past de omdoping niet bij de namen in de directe omgeving van het plein. Die verwijzen met name naar personen of zaken uit de Oudheid. En dat het toekomstige Johan Cruijffplein straks op bijna zes kilometer afstand van de Johan Cruijff Arena ligt, noemt de commissie verwarrend.