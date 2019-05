Commissie: Misbruik van 12- tot 16-jarigen bij Castrum Peregrini

Bij Castrum Peregrini is tussen 1942 en 1986 sprake geweest van seksueel overschrijdend gedrag. Spilfiguur van het culturele genootschap Wolfgang Frommel heeft zich schuldig gemaakt aan misbruik van 12- tot 16-jarigen, die in sommige gevallen bedwelmd werden.

Dat blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek onder leiding van oud-rechter Frans Bauduin, die onderzoek deed naar aantijgingen over misbruik binnen het genootschap. Volgens de commissie maakte Frommel misbruik van zijn morele overwicht op minderjarigen. Ook anderen binnen zijn kring hebben zich daaraan schuldig gemaakt.

Sommige van de meldingen zijn in principe strafbaar, maar omdat Wolfgang Frommel in 1986 is overleden kan hij niet meer vervolgd worden. Ook zijn de feiten inmiddels verjaard.

Bloemenkransen

Rondom de Duitse dichter Wolfgang Frommel ontwikkelde zich vanaf 1939 in Nederland een kring die een aantrekkingskracht uitoefende op veelal jongeren en jongvolwassenen, jongens en meisjes. Alleen personen van de mannelijk sekse mochten deelnemen aan de bijna sacrale hoofdbijeenkomsten van deze kring, waarin jonge mannen met bloemenkransen op het hoofd rondliepen.

Volgelingen van Frommel rekruteerden minderjarige jongens onder meer op de voormalige Quakerschool in Ommen en Beverweerd International School. Muziekleraar Billy Hilsley speelde daar een rol in. Volgens de commissie heeft Hilsley samen met Frommel minderjarigen bedwelmd met alcohol en slaapmiddelen.

Volgens de commissie moet de geldschieter van Castrum Peregrini, Gisèle (d’Ailly) van Waterschoot-van der Gracht, ook van het misbruik hebben geweten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bood zij onderdak aan Wolfgang Frommel en twee Joodse onderduikers. In de onderduikperiode moet zij weet hebben gehad van wat binnen de kring van Wolfgang Frommel gebeurde, stelt de commissie.

Morele verantwoordelijkheid

‘Maar in die periode kon zij aan het verblijf in haar woning van de onderduikers en van Wolfgang Frommel geen einde maken zonder hen en zichzelf in ernstig gevaar te brengen. Na de bevrijding heeft zij geen einde gemaakt aan de aanwezigheid van Wolfgang Frommel in haar huis aan de Herengracht in Amsterdam,’ schrijft de commissie. ‘Veel van wat nu bekend is geworden over seksueel misbruik werd toen voor haar en anderen verborgen gehouden. Een zekere morele verantwoordelijkheid kan haar niet helemaal worden ontzegd.’

Aantijgingen van misbruik binnen het culturele gezelschap kwamen pas in 2017 naar buiten, toen neerlandicus Frank Ligtvoet publiceerde over zijn deelname aan Castrum Peregrini. Onder meer de inwijdingsrituelen, waarbij seks verplicht was, noemde hij achteraf misbruik. Een biografie over Gisèle van Waterschoot-van der Gracht uit 2018 onderschreef die stelling. Het leidde tot een onafhankelijk onderzoek door oud-rechter Frans Bauduin, Sonja Leferink en Martin Diemer.

De commissie beveelt Castrum Peregrini aan om het misbruik van destijds te erkennen. Dat geldt ook voor ‘bestuurlijk verantwoordelijken voor de scholen in Ommen en Werkhoven waar Wolfgang Frommel veel van zijn kringgenoten rekruteerde en waar hij navolgers had die zich – zo is aannemelijk - hebben schuldig gemaakt aan seksueel misbruik.’