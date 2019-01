Commotie om vermeende dreigvideo Mondial College in Nijmegen

Mogelijk gaat het om een oud filmpje, zo is later op de avond ook op internet gemeld. Het Instagram-account waarop de video was geplaatst, verwijderde die kort voor middernacht. Ervoor in de plaats kwam een foto waarop werd aangegeven dat het om een oude video gaat die nep is. ,,Jullie hebben geen stress en mijn excuses dat het zo uitgelopen is’’, staat erbij.



De politie is in allerijl een onderzoek gestart. Rector Gert-Jan Jansen heeft maandagavond zelf contact gezocht met de politie, nadat hij meldingen kreeg over de video waarin een schoolshooting wordt gesuggereerd. Het ging maandagavond de hele avond rond onder leerlingen van de Nijmeegse scholengemeenschap.