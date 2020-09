‘Communicatie regionale coronaregels schoot ernstig tekort’

video Advocaat: ‘Mijn cliënt kan onmogelijk de moord op Wiersum hebben gepleegd’

16:16 ,,Het is onmogelijk dat mijn cliënt het gedaan kan hebben.” Dat zei advocaat Gerald Roethof maandag in de beveiligde rechtbank op Schiphol tijdens een nieuwe inleidende zitting tegen drie verdachten, die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum. Het gaat om Moreno B. en Giërmo B. en Anouar Taghi, de neef van Ridouan Taghi. Het was voor het eerst dat de drie verdachten tegelijkertijd voor de rechter verschijnen.