Compensatie voor slachtoffers geweld en misbruik jeugdzorg

Dat meldt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). Het is nog niet bekend hoe de compensatieregeling eruit komt te zien. De slachtoffers kregen in juni al excuses van het kabinet, toen uit het eindrapport van de commissie-De Winter bleek dat jongeren in de jeugdzorg onvoldoende werden beschermd tegen lichamelijk, psychisch en seksueel geweld.

De verantwoordelijk ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) noemden het toen in een reactie ‘niet te bevatten’ dat deze kinderen ‘aan wie juist een veilige omgeving geboden had moeten worden, geen veiligheid en geborgenheid hebben gevonden’. De slachtoffers hebben volgen de bewindspersonen recht op ‘excuses, erkenning, hulp en ondersteuning van de overheid’.

Erkenning

Een commissie onder leiding van hoogleraar pedagogiek Micha de Winter deed tussen 2015 en 2019 onderzoek naar alle vormen van geweld in de jeugdzorg in de periode vanaf 1945. Het rapport, dat in juni vorig jaar verscheen, concludeerde dat er in de hele onderzochte periode geweld en misbruik voorkwam. Tot 1970 was er vooral sprake van ‘fysiek geweld’ door pleegouders en groepsleiding van instellingen, daarna was het vooral geweld van jongeren onderling. Sommige pupillen, zo schrijven de onderzoekers, maakten ‘ernstig en veelvuldig geweld’ mee.