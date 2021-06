Complotdenker bedreigde advocaat met ‘doodstraf onder militair tribunaal’: 6 maanden celstraf

De 53-jarige complotdenker Wouter R. is veroordeeld tot 9 maanden celstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Hij bedreigde de advocaat die de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in de arm nam om het rondbazuinen van verhalen over een pedo-netwerk te stoppen.

Met zijn uitroep dat de jurist ‘rijp is voor de doodstraf’, ging R. volgens de rechter ‘alle perken te buiten’. Ook zette R. anderen ertoe aan om een prijsuitreiking aan Jaap van Dissel op 31 mei in Amsterdam met geweld te verhinderen.

,,Ook als u er heilig van bent overtuigd dat kindermisbruik is gebeurd, dan is dit niet de oplossing”, zei de rechter tijdens de behandeling van de zaak, dinsdagmiddag in de Haagse rechtbank.

Zijn bedreiging tegen advocaat Cees van de Sanden sprak hij uit op 27 mei tijdens een zogenoemd ‘Red Pill Journal’. Daarin wijzen complotdenkers R., Joost Knevel en Micha Kat naar Bodegravers omdat zij ‘slachtoffer, dader of verhuller’ zouden zijn van een ‘satanisch pedo-netwerk’.

Katvanger

Door de complottheorieën die online worden rondgebazuind, is de rust in Bodegraven wreed verstoord. Om die te herstellen, spande burgemeester Christiaan van der Kamp een kort geding aan. Dit gebeurde zeer tegen R.’s zin. Als de advocaat de gemeente zou bijstaan, moest hij voor een militair tribunaal verschijnen, vond R. Met als uitkomst de doodstraf.

Dat zou hij verdienen, want volgens complotdenker R. is de advocaat een katvanger voor de daders van ‘satanisch pedoterreur’. Dat zou in Bodegraven zijn gepleegd begin jaren tachtig.

Quote Bij voorbaat is dit een belofte en geen waarschu­wing of een bedreiging Wouter R., verdachte

Tijdens de Red Pill-uitzending van 27 mei is te horen hoe R. zegt over Van de Sanden: ,,Daar staat in mijn ogen de doodstraf op, dat u het even weet, dus bij voorbaat is dit een belofte en geen waarschuwing of een bedreiging’’. En op 28 mei: ,,Dan ben je gewoon rijp voor de doodstraf onder een militair tribunaal.”

Afdekkers

Dan was er ook nog het opruiende filmpje in de richting van Van Dissel. Tijdens een ‘Red Pill Journal’ startte R op 27 mei een filmpje in. Dat eindigt met een explosie. ,,Dat is ook wat er moet gebeuren”, volgens R. Na het geluid van een explosie komt R. in beeld. ,,Dit is wat we moeten doen.” R. noemt vervolgens ook nog even het adres van de prijsuitreiking.

Gehuld in een overhemd en met een truitje losjes om de schouders geknoopt, licht hij het toe. Alle ‘afdekkers’ van satanistisch misbruik verdienen volgens R. de gang naar een militair tribunaal. En nee, dat is volgens hem geen bedreiging, hij schetst slechts een ‘realistisch scenario’.

Het Openbaar Ministerie dacht daar anders over en eiste negen maanden cel. Volgens de officier van justitie is R. geen ‘boze twitteraar met de ramen dicht’: ,,Hij weet precies wat hij bedoelt.” Zelf zegt R. dat hij doelbewust is geprovoceerd door internettrollen zodat hij gearresteerd kon worden.

Quote Mijn vriendin noemt mij schatje, mijn hond blaft naar me Wouter R., verdachte

Schatje

De man werd begin juni door een arrestatieteam van de politie ‘met grof geweld’ van zijn erf getrokken in het Groningse Siddeburen. De zelfverklaard strijder voor ‘waarheid, gezondheid en vrijheid’ klampt zich vast aan de waarheid van Knevel. Bij die oud-Bodegraver kwamen in december 2019 ineens herinneringen naar boven over ‘ritueel satanisch kindermisbruik’.

R. ziet het als zijn plicht om iedereen te doordringen van zulk ‘monsterlijk kwaad’. Een ‘gegijzeld vrij mens’ noemt hij zich. De naam die hij bij zijn geboorte kreeg, draagt hij naar eigen zeggen niet meer. Dus hoe hij dan aangesproken wilde worden, vroeg de rechter. ,,Mijn vriendin noemt mij schatje, mijn hond blaft naar me.” Maar om hem dan maar ‘schatje’ te noemen, vond de rechter geen goed idee.

