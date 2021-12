Complotdenker Knevel wil geen rotzooi meer trappen, maar laat zijn theorieën niet los

Knevel werd in augustus opgepakt in Spanje en later overgeleverd aan Nederland. Hij zit sindsdien in de cel. In Spanje heeft hij een vrouw en twee kinderen. ,,Hij wil nu vooral zo snel mogelijk terug naar zijn gezin’’, aldus Plasman.

Knevel (43) kwam het afgelopen jaar regelmatig in het nieuws omdat hij vanuit Spanje complotverhalen de wereld in slingerde over ‘satanische pedofiele netwerken’ waar onder anderen RIVM-topman Jaap van Dissel bij betrokken zou zijn. Knevel beweert er zelf als kind getuige van te zijn geweest.

Trouw aan ‘herinneringen’

Ook noemde hij namen van jong gestorven inwoners van Bodegraven, waar Knevel zelf opgroeide, als slachtoffers van die netwerken. Knevel blijft vooralsnog trouw aan zijn ‘herinneringen’. Maar dat is in principe niet strafbaar. Volgens Plasman heeft Knevel nu wel in de gaten dat hij er geen andere mensen mee mag belasteren.

Knevels verhalen leidden ertoe dat honderden mensen die hem geloven, massaal naar Bodegraven trokken om bloemen op graven te leggen. Totdat de burgemeester van Bodegraven ingreep. Sommige nabestaanden van de door Knevel genoemde slachtoffers waren woest dat hun familielid in zijn verhalen werd getrokken.

Tragikomische scènes

Via de rechter dwong de gemeente Bodegraven-Reeuwijk af dat Knevel, en ook twee andere ‘prominente’ complotdenkers, hun lastercampagnes op sociale media moesten stoppen. Die rechtszaken zaten vol tragikomische scènes waarbij rechters werden gewraakt, rechters die dat moesten beoordelen óók werden gewraakt en verdachten te pas en te onpas overal doorheen praatten. Een van de drie gedaagden eiste ín de rechtbank zelfs een vrijgeleide naar Florida.

Knevels verhaal kreeg vooral voet aan de grond omdat hardcore complotdenker Micha Kat ermee aan de haal ging, net als Wouter Raatgever, een andere beruchte complotdenker (en de man die naar Florida wilde). Alle drie zijn ze inmiddels opgepakt. Raatgever is al eerder veroordeeld tot een maandenlange celstraf voor het bedreigen van Jaap van Dissel en de advocaat van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Ook die rechtszaak ging niet voorbij zonder enige ‘complotcomedy’. Volgens Raatgever zouden alle ‘afdekkers’ van de pedonetwerken voor tribunalen gaan verschijnen. Geen bedreiging, maar ‘een realistisch scenario', zei hij.

Nu staat hij ook weer terecht voor zaken als smaad, bedreiging en opruiing tegen diverse personen, samen met Knevel en nog een derde verdachte. Knevel werd in het land waar hij woont, Spanje, opgepakt. Micha Kat zit vast in Noord-Ierland, maar zijn overlevering laat nog op zich wachten. Zijn rechtszaak volgt later.

De rechtszaak morgen tegen Raatgever, Knevel en de derde man (een 56-jarige man uit Krimpen) is een regiezitting, nog niet inhoudelijk dus. Wel zal Plasman de voorlopige hechtenis van Knevel aan de orde brengen.

