‘Complotdenker’ mag niet meer binnen 50 meter van Rutte en De Jonge komen

Huig Plug was een klokkenluider uit het gevangeniswezen. Nu is hij een volhardende complotdenker die woensdag voor de rechter moest komen voor het bedreigen van demissionair premier Rutte en minister De Jonge. Hij kreeg 2,5 maand cel en moet, als hij nog een keer binnen 50 meter van de bewindslieden komt, een week naar de gevangenis.

Voor de rechtbank Den Haag stonden woensdagmiddag enkele tientallen mensen met een spandoek #FreeHuig. De politie moest hen met drang en knuppels van de ingang van de rechtbank weghouden. ‘s Ochtends vloog er al een vliegtuigje door de lucht met een sleep erachter: Niet Vergeten Huig Plug. Geregeld en betaald door sympathisanten van de man uit Katwijk. In de rechtszaal riep een van die aanhangers ‘vuile hufter’ naar de officier van justitie. Hij moest de zaal uit.

Klokkenluider

Voor de een is Huig Plug (53) een ware klokkenluider. Een voormalige gevangenismedewerker die misstanden in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen aan het licht bracht en zich daarna op een nog veel groter vermeend complot richtte: dat van de pedo-sadistische elite. In die werkelijkheid bestaat er in Nederland een netwerk van hooggeplaatsten die kinderen op rituele wijze seksueel misbruiken en vermoorden. Dat misbruik wordt door dezelfde elite niet onderzocht en in de doofpot gestopt. Sinds een drietal andere mannen (Micha Kat, Joost Knevel en Wouter Raatgever) die deze theorie volhardend naar buiten brengen, vastzitten voor opruiing en bedreiging, is Plug de meest zichtbare verkondiger van dit verhaal. Een verhaal dat talloze malen wordt gedeeld in gelijkgestemde Telegram-groepen en Twitter-tijdlijnen.

Complotdenker

Voor heel veel anderen is Plug een complotdenker die zonder bewijs mensen beschuldigt van gruwelijke misdaden en een man die op hinderlijke wijze mensen belaagt. Hij achtervolgde de afgelopen maanden verschillende bewindslieden onder wie premier Rutte en hoge ambtenaren op het Binnenhof en bij ministeries, steeds vragen stellend over het complot waar hij zelf heilig in gelooft. In oktober moest hij op last van de rechtbank in Rotterdam een aantal tweets en video’s verwijderen over een rechter. Plug beschuldigde de rechter en haar echtgenoot van machtsmisbruik, kindermisbruik en deelname aan een pedonetwerk. Hij riep die beschuldigingen onder meer hardop, buiten voor haar huis. Bewijs dat zijn aantijgingen kloppen, kon hij niet overleggen.

Bedreiging: foto met lijkzakken

Woensdag moest Plug voor de rechtbank in Den Haag verschijnen voor het bedreigen van de demissionaire premier Rutte en minister De Jonge. Daarbij ging het hem niet zo zeer om de vermeende pedo-elite, maar om de coronamaatregelen. Plug plaatste op 2 november, een half uur voordat Rutte en de Jonge een coronapersconferentie zouden houden, een foto waarop twee lijkzakken naast een in het bos geparkeerde stationcar liggen. ‘Geen persconferentie vanavond, sorry mensen’, stond er bij de foto. Plug werd een paar dagen later aangehouden en zit sindsdien vast.

Quote Als Hans Teeuwen het had geplaatst, was het grappig geweest. Maar ik zit nu al 300 uur in isolatie vast Huig Plug

De Katwijker bevestigde de foto te hebben geplaatst. ,,Ik heb die foto niet zelf gemaakt, het zal een beeld uit een crimi zijn ofzo. Het plaatje ging die dag veel rond op social media. Als Hans Teeuwen het had geplaatst, was het grappig geweest. Maar ik zit nu al 300 uur in isolatie vast. Bizar. Een internationaal schandaal. De waarheid wordt vermoord.” Plug zegt ‘geen kwade bedoelingen te hebben’ en tegen geweld te zijn. ,,Ik wil alleen dingen aankaarten.”

Het Openbaar Ministerie ziet dat anders. Rutte en De Jonge voelden zich bedreigd en deden aangifte. ,,Wat meespeelt is dat Plug vaak op het Binnenhof te vinden is. Kritiek hebben mag, maar hij schuift op richting extremisme. Hij brengt premier Rutte in verband met een pedo-netwerk. Plug heeft ook veel invloed op zijn achterban, dat is hier buiten ook te zien en te horen.” Het OM eiste daarom drie maanden cel, waarvan één voorwaardelijk. Ook wil justitie dat Plug uit de buurt van Rutte en De Jonge blijft, voor iedere keer dat hij wel contact zoekt, zou hij een week in de cel moeten.

Plugs advocaat stelde dat de Katwijker Rutte en De Jonge niet wilde bedreigen. ,,Het plaatje is ook door veel anderen gedeeld. Ook door accounts met 160.000 volgers. Die zijn niet voor de rechter gedaagd.” Hij vroeg om vrijspraak.

De rechtbank vond niet dat er sprake was van willekeur. ,,U plaatste deze tweet vlak voor de persconferentie. De spanning in de samenleving liep al hoog op. Dit plaatje was geen grap, maar bedreigend.” De rechter veroordeelde Plug tot tien weken cel, waarvan vier weken voorwaardelijk.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: