Complotdenker Micha Kat schreeuwt in de rechtbank: ‘Trek mijn tong maar uit!’ (maar hij blijft in de cel)

updateComplotdenker Micha Kat ging vanmorgen in de rechtbank in Den Haag vol in de aanval: ,,Ik ben Micha Kat, wat is uw naam, ik weiger voor een anonieme rechter te staan.” De rechter wilde hem al na vijf minuten laten verwijderen. Kat mocht blijven, maar het bekvechten ging door: ,,Wil ik mijn leven niet beteren? U mag mijn tong uittrekken!” Ondanks dat aanbod werd Kats voorlopige hechtenis verlengd.

De rechter liet zich niet commanderen om zijn naam te zeggen. Kat wilde het toch weten en denderde door in de microfoon. ,,Ik wil uw naam weten! Ik weet die van de officier ook, en ook die van zijn broer, maar daar komen we nog op, maar wat is úw naam?”

Vervolgens wilde Kat per se een boek bespreken waarin van alles en nog wat zou staan wat zijn gelijk zou aantonen. Ook daar had de rechter geen zin in. ,,We zijn hier niet om boeken over weet ik wat te bespreken.”

Kat weigert onderzoek

Na vijf minuten was de rechter het zat en wilde hij hem laten verwijderen. Daarop vroeg zijn advocaat (via een videoverbinding, want treinvertragingen verhinderden hem te komen) of hij even met Kat mocht overleggen. Even later zat Kat er toch nog.

Toen de officier van justitie de aanklacht voorlas, bleef Kat er doorheen praten. Duidelijk is ook dat hij weigert zich psychisch te laten onderzoeken. Kat pakte weer geregeld het woord: dat hij vanwege de voorlopige hechtenis meer dan een miljoen schadevergoeding hoort te krijgen en dat de rechter van de Rechtspraak ‘opdracht’ heeft gekregen ‘hoe Micha Kat behandeld moet worden’.

Rechter: ‘Kan het íets zachter?’

Kat vindt zichzelf journalist. Dat was hij ooit ook. Maar hij werd meer dan tien jaar geleden geroyeerd door journalistenbond NVJ, vanwege ‘doodsbedreiging aan het adres van een ander lid’.

Toch wil Kat onderzocht hebben hoe ver hij in zijn rol van journalist mag gaan. Zijn stem denderde door de rechtszaal. De rechter vroeg ‘of het iets zachter kan’. Ook kwam Kat - zoals aangekondigd - terug op de rol van de broer van de officier van justitie: die speelt een rol in de fraude van het Openbaar Miniserie, zei Kat. De rechter greep maar weer in. ,,Dan misschien bij de inhoudelijke behandeling”, zei Kat. ,,We hebben vast nog veel te bespreken”, antwoordde de rechter ironisch.

Toen het daarna ging over Kats voorlopige hechtenis, barstte hij weer los. ,,Dit is één grote hoax! Ik ben radeloos. Ik vecht voor mijn vrijheid!” schreeuwde hij. De rechter deed de microfoon maar even uit. Kat bleef echter uitstekend te verstaan. ,,Het is een schande in Nederland!” Later werd hij weer boos omdat justitie constateerde dat hij zijn leven niet betert. ,,Wat een leugen! Ik doe alles om mijn leven weer op te pakken. U mag mijn tong uittrekken en mijn handen afhakken!”

Bedreiging en oproepen tot geweld

Complotdenker en opruier Micha Kat (59) zit al zestien maanden in hechtenis. Hij werd opgepakt in Noord-Ierland. De zittingen rond zijn uitlevering naar Nederland liepen ook in Noord-Ierland steeds uit op schreeuwpartijen.

Kat - lees hier zijn geschiedenis - wordt verdacht van zes strafbare feiten: bedreiging en oproepen tot geweld tegen rechters, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, journalisten en RIVM-topman Jaap van Dissel. Op YouTube deed hij oproepen als ‘we moeten ze kapot maken! Koop van die dikke tiewraps en trek ze maar van de straat’ en ‘alle rechters zijn nu free targets!’ En Jaap van Dissel moest volgens Kat tegen de muur gezet worden.

Het ging vandaag in Den Haag om een nog niet-inhoudelijke zitting. De inhoudelijke staat gepland op 28 maart.

Kat is de grote aanjager van complottheorieën over met name pedofiele netwerken. Daarbij beschuldigde hij met name een aantal inwoners van Bodegraven én Jaap van Dissel. Verschillende mensen moesten daardoor beschermd worden. Van enige betrokkenheid van die slachtoffers bij pedofiele netwerken is nooit iets gebleken. Het Openbaar Ministerie vond nooit ook maar het minste spoortje bewijs daarvoor.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: