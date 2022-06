Complotdenkers hebben spijt van doodsbedreigingen, maar de vraag is: waarom?

De ene verdachte heeft ‘er helemaal afstand van genomen’. De tweede heeft een ‘indringende excuusbrief aan meneer Hugo de Jonge klaarliggen’. En de derde verdachte ziet zichzelf nu als ‘een getraumatiseerd persoon die dingen zei die hij niet had moeten zeggen’. Dat blijkt uit een zitting over het Bodegraven-complot.

Een voor een zeiden de verdachten in misschien wel het meest bizarre complotverhaal dat Nederland de afgelopen jaren kende, dat ze de zaken verkeerd hebben aangepakt. Dat ze niet hadden moeten roepen dat degene die RIVM-baas Jaap van Dissel ‘een nekschot zou geven een held is’, dat Mark Rutte ‘de zee in gedreven moet worden’ en dat Hugo de Jonge ‘binnenkort geëxecuteerd zou worden’. Ook hadden de drie hun online volgers niet moeten oproepen bloemen te gaan leggen op een begraafplaats in Bodegraven. ,,Het heeft allemaal precies het tegenovergestelde effect gehad”, stelde de bekende complotdenker en verdachte Wouter Raatgever (54) vrijdag in de rechtbank in Den Haag.

Het Bodegraven-complot in het kort: volgens ex-inwoner Joost Knevel (44 jaar en ook een van de verdachten) was er in de jaren 80 van de vorige eeuw in Bodegraven een pedofielennetwerk actief dat jonge kinderen op satanisch-rituele wijze misbruikte. Er zouden meerdere meisjes en getuigen zijn vermoord. Ook Knevel was, volgens zijn eigen onlangs hervonden herinneringen, slachtoffer. Het netwerk bestond volgens hem onder meer uit een voormalige huisarts en ‘een man met rood haar’. Nadat Knevel op een corona-persconferentie RIVM-baas Van Dissel zag, stelde hij dat hij ‘de rode man moet zijn geweest'. De groep wordt volgens Knevel nu de hand boven het hoofd gehouden ‘door de elite, de cabal’, waaronder Mark Rutte.

Bloemen op de begraafplaats

Het verhaal van Knevel werd opgepikt door op sociale media actieve complotdenkers als Wouter Raatgever, Hans Meijer en Micha Kat. Zij verspreiden het verhaal van Knevel via de website Wees de Weerstand, de online video’s van het Red Pill Journal en de Telegram-groep Bataafse Republiek. De groep werd gevolgd door duizenden mensen, waarvan een deel ook daadwerkelijk naar Bodegraven trok om bloemen te leggen op de graven van vermeende slachtoffers. Andere volgers, die zich soms ‘soldaten’ noemden, uiten ook bedreigingen aan het adres van Van Dissel of gingen online op zoek naar wapens voor aanslagen op politici.

Getekend portret van Joost Knevel, met op de achtergrond bloemen bij de begraafplaats in Bodegraven die zijn neergelegd door complotdenkers.

De vier mannen worden nu vervolgd voor smaad, bedreiging, en opruiing. Drie stonden vrijdag in de rechtbank in Den Haag. Micha Kat zit nog in een cel in Noord-Ierland, zijn uitleveringsproces sleept al maanden voort.

De impact van de bedreigingen was groot. De voormalig huisarts, die nog steeds in Bodegraven woont, zag zich geconfronteerd met onbewezen aantijgingen van kindermisbruik. Ook stelden de complotdenkers dat zijn overleden vrouw mogelijk was vermoord omdat ze te veel wist. De huisarts deed aangifte tegen de complotverspreiders; hij en zijn kinderen voelen zich ‘gedemoniseerd'. Jaap van Dissel, die door Raatgever werd gefilmd terwijl hij naar het ziekenhuis in Leiden fietste, durfde niet meer alleen op de fiets naar zijn werk. Na een oproep ‘bakstenen bij Van Dissel te bezorgen’, kreeg de RIVM-baas persoonsbeveiliging. ,,Hij kon zich niet langer vrij bewegen", aldus een RIVM-verklaring. Van Dissel ontkent enige betrokkenheid bij misbruik, hij heeft ook nooit in Bodegraven gewoond.

Quote Als ik kijk naar de video's, zie ik een getraumati­seerd persoon die doordraait doordat er niet naar hem geluisterd wordt Joost Knevel

Is dat het leed waar de mannen spijt van hadden, wilde de rechtbank weten. ,,Ik heb er spijt van dat we het verkeerd hebben aangepakt", zei Raatgever. ,,Want door de manier waarop we de video's hebben gemaakt, zitten wij nu vast. En is er nog steeds geen onderzoek gedaan naar het verhaal van Joost. We hebben geprobeerd iets in beweging te krijgen, maar ik laat het nu los.” Joost Knevel zelf: ,,Als ik kijk naar de video's, zie ik een getraumatiseerd persoon die doordraait doordat er niet naar hem geluisterd wordt.” Tegelijk houden Knevel en Raatgever vast aan het vermeende misbruik: ,,Er liggen 84 pagina's aan bewijs.”

Demonstratie bij Alphense gevangenis, demonstranten eisen vrijlating van complotdenker Wouter Raatgever.

Quote De moeder van Knevel heeft verklaard dat hij nooit bij de huisarts heeft gelogeerd, zoals hij beweert Rechtbank

Politie en justitie keken maanden geleden al naar dat bewijs en concludeerden dat er geen reden was een verder onderzoek op te starten. De rechtbank pelde het vermeende bewijs van de complotdenkers af: ,,U schrijft dat een meisje wel vermoord moet zijn omdat ze opeens niet meer op een klassenfoto staat. De politie heeft dat uitgezocht en dat meisje leeft nog, gewoon in Nederland. De vader van een ander vermeend slachtoffer zegt: mijn zoon is nooit misbruikt door een satanisch-pedofiel netwerk. Hij zat ook niet bij Joost in de klas. En de vrouw van de voormalige huisarts is gestorven aan kanker. Ten slotte heeft de moeder van Knevel verklaard dat hij nooit bij de huisarts heeft gelogeerd, zoals hij beweert.” Eerder bleek al dat een ander vermeend slachtoffer van het netwerk simpelweg om was gekomen bij een verkeersongeluk.

Doofpot

Officier van Justitie Wieger Veldhuis tegen verdachte Raatgever: ,,De politie heeft meerdere mensen verhoord en er is niets dat uw theorie bevestigt. U zegt dat er een doofpot is omdat de uitkomst van het onderzoek u niet zint. U heeft de zaak helemaal niet losgelaten, u gelooft er nog steeds in.”

Een psycholoog en een psychiater in het Pieter Baan Centrum hebben niet kunnen vaststellen of Knevel vroeger echt seksueel misbruikt is. Wel spreken ze van een ‘mogelijke paranoïde psychotische waan'.

De zaak gaat volgende week donderdag verder. Dan komt het Openbaar Ministerie met de strafeisen tegen de drie mannen. Knevel en Raatgever zitten allebei vast. Knevel heeft inmiddels wel de psychologische hulp die hij graag wilde. Meijer zat ook enige tijd vast, maar mag de zaak in vrijheid afwachten.