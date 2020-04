Complotdenkers slaan toe: ‘Er is een link tussen 5G en corona’

De 59-jarige Deva Daniel Luysterburg uit het Drentse Hoogeveen is één van de mensen die denkt dat corona door het nieuwe snelle mobiele 5G-internet zou kunnen komen. ,,Omdat 5G iets nieuws is, kan het best dat het ook nieuwe ziektes veroorzaakt. Ik heb ook filmpjes gezien op internet, waarin iemand dat beweert. Daarop zie je mensen dood op straat liggen in het Chinese Wuhan. Dat komt volgens mij niet door dat virus. Als je ineens wordt blootgesteld aan een elektromagnetisch veld, kan het best zijn dat je daar dood aan gaat. Ik ben zelf hoog sensitief en ik voel het virus hangen in winkels. Ik voel het als een elektromagnetisch veld, het hangt er gewoon.’’ Luysterveld is er naar eigen zeggen ook toe in staat om vernielingen aan te richten bij een zendmast.