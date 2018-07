Computerclub HCC getroffen door zware cyberaanval

Het gevolg van de aanval is dat de website www.hcc.nl en veel andere sites van de Hobby Computer Club, zoals die van de Vraagbaak, HCC!forums en Kadernet, niet bereikbaar zijn. ,,Ook de ledenadministratie kan hierdoor een aantal systemen niet gebruiken", aldus de vereniging. HCC benadrukt dat de mailserver niet getroffen is. Alle leden met een HCC!net e-maialdres kunnen deze gewoon blijven gebruiken. De club werkt momenteel aan herstel van de websites. ,,Gezien de grote impact van de aanval, is het op dit moment moeilijk te voorspellen hoe lang dit gaat duren."