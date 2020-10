Computerstoring treft meerdere ziekenhuizen: aanmelden en uitslagen inzien onmogelijk

Het gaat in ieder geval om het St Jans Gasthuis in Weert, de Noordwest Ziekenhuisgroep, met vestigingen in onder meer Alkmaar en Den Helder, Isala in Zwolle, het Diakonessenhuis in Utrecht en het Dijklander Ziekenhuis, met vestigingen in Hoorn en Purmerend.

Bellen zonder beeld

Bij de Noordwest Ziekenhuisgroep betekent dit dat dat de mensen die een afspraak hadden voor een videoconsult, wat door de coronapandemie veel gebruikelijker is dan voorheen, nu een een telefoontje kunnen verwachten.

Extern bedrijf

Het probleem zit volgens de ziekenhuizen bij een extern bedrijf waar zij hun servers hebben staan. Het gaat om het bedrijf ICTZ, een grote ICT-dienstverlener voor de zorg. Een woordvoerster van het bedrijf wilde niets kwijt over het probleem. ,,Wij geven geen commentaar."



Het is nog onduidelijk of deze storing heel Nederland parten speelt. ,,Het gaat om een aantal ziekenhuizen. Ik weet niet of dit landelijk speelt’’, verklaart woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Wouter van der Horst. ,,Niet alle ziekenhuizen werken met het genoemde ICTZ.’’

Ddos-aanval

Volgens het St Jans Gasthuis is de storing veroorzaakt door een ddos-aanval. Een woordvoerster van de Noordwest Ziekenhuisgroep kon dit niet bevestigen. “De storing ligt buiten het ziekenhuis. Er wordt gewerkt aan een oplossing”, aldus de zegsvrouw. Volgens haar is het vooral lastig dat videoconsulten met patiënten niet mogelijk zijn. “Dat is heel vervelend, omdat we juist in coronatijd hebben ingezet op beeldbellen”, aldus de zegsvrouw.



Patiënten kunnen zich wel aanmelden bij de balies van de ziekenhuizen. Wanneer de problemen naar verwachting zijn opgelost is nog onbekend.

Onderzoeksraad

Ziekenhuizen kregen eerder dit jaar van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ook een keihard rapport over de risico's die patiënten lopen door ICT-uitval. Volgens de onafhankelijke raad moeten de gevaren daarvan beter in beeld worden gebracht. ,,Voor het leveren van goede zorg zijn ziekenhuizen steeds meer afhankelijk van het goed functioneren van de ICT. Die afhankelijkheid kan leiden tot onveilige situaties voor de patiënt, zoals het stellen van een verkeerde diagnose op basis van onvolledige informatie’’, zo concludeerde de raad in het rapport ‘Patiëntveiligheid bij ICT-uitval in ziekenhuizen’.

In 2018 vonden in verschillende ziekenhuizen meerdere ICT-storingen plaats die impact hadden op de zorg. Zo hadden artsen geen toegang meer tot patiëntendossiers en moest belangrijke informatie, zoals laboratoriumuitslagen, handmatig vastgelegd en telefonisch doorgegeven worden. Dit leidde tot veel vertraging en de kans op het maken van fouten werd veel groter. Ziekenhuizen stelden behandelingen uit, verplaatsten patiënten of kondigden een opnamestop af. Deze voorvallen waren voor de Raad aanleiding om een onderzoek te starten naar de veiligheid van patiënten tijdens uitval van ICT in ziekenhuizen.

Ook afgelopen jaar was het mis. In de ziekenhuizen in Den Helder en Alkmaar moesten bijvoorbeeld door een grote storing álle operaties en afspraken worden afgelast. De ziekenhuizen konden door de computerstoring niet in de agenda kijken om te zien wie er geopereerd zou worden. Het medisch personeel kon ook niet afbellen, omdat ze niet bij de patiëntengegevens konden komen. Het ziekenhuis adviseerde patiënten om bij spoed niet zelf naar de spoedeisende hulp te gaan, maar naar omliggende ziekenhuizen.

Tips? Weet u meer van de storing en de gevolgen, of wilt u iets kwijt over de kwaliteit van ict-systemen in de zorg of CoronIT, dan komen we graag met u in contact. Mail naar oproep@ad.nl (je gegevens nemen we in vertrouwen in behandeling volgens ons privacy-statement).

