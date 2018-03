Concert van 333 musici vanwege Happy Bachdag

De muzikanten spelen met leden van het Nederlands Kamerorkest in de NedPho Koepel. Met het concert lopen ze vooruit op de 'Happy Bachdag' die woensdag in ons land wordt gevierd.

Getallensymboliek

Bach was een man van de getallensymboliek, zegt Corine Haitjema van het muziekplatform 24classics , initiator van de speciale dag. De Duitse componist had het stuk geschreven voor drie violen, drie altviolen en drie cello's. Vandaag zullen het er dus ruim driehonderd meer zijn. ,,De animo om mee te doen was groot. Na een oproep hadden zich binnen een week 550 amateur- en professionele musici gemeld.''

Vijf steden

Bij dit concert blijft het niet. Het is de bedoeling dat woensdag in vijf steden in het land - Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Dordrecht en Deventer - op ongewone plekken muziek van Bach zal klinken. Er zijn optredens van conservatoriumstudenten in winkels, parkeergarages, sportscholen, cafeetjes en restaurants. En op veel locaties wordt er de hele dag Bach gedraaid van de speciale Happy Bachdag-playlist. Organisaties in het hele land hebben daarop ingehaakt. Ook 's avonds zal er op bijzondere locaties in de verschillende steden muziek van Bach te horen zijn.