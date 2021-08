Container met 195 elektrische fietsen gestolen in Wijchen, teruggevonden in Brabant

Kun je geschonden vertrouwen ooit nog terugwin­nen?

22 augustus ‘Ik zal keihard werken om het vertrouwen in mij te herstellen,’ zei premier Rutte na het Pieter Omtzigt-debat. Dat klinkt alsof vertrouwen maakbaar is, maar journalist Irene van den Berg betwijfelt dat. ‘Of het nou om een politicus gaat of een geliefde, als iemand heeft gelogen, kan hij hoog en laag springen, maar ik ben het niet zomaar vergeten.’