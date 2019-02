‘Controle op verkoop sigaretten aan jongeren faalt’

Ook nu is smeren nodig: ongeoefen­de huid kan snel verbranden

11:47 Het is ronduit genieten vandaag van het lenteweer, landinwaarts kan het zelfs 20 graden (!) worden. Maar even in je pauze op het terras wat zonnestralen meepakken is niet zonder gevaar. Ook al lijkt de zon nog ver weg, juist nu moet je je insmeren. Daarvoor waarschuwt KWF Kankerbestrijding.