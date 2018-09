Coördinator Terrorismebestrijding: terrorismedreiging is niet kritiek

Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid passen de acties van het OM en de politie binnen het huidige dreigingsniveau. Die staat vastgesteld op niveau 4 van de 5. Dat houdt in dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is, maar niet kritiek.

NCTV-woordvoerder Anna Sophia Posthumus meldt dat er alleen wordt opgeschaald naar niveau 5 als er daadwerkelijk een substantiële terroristische aanslag is gepleegd. ,,Dat is nu niet aan de hand, vandaar dat we op 4 blijven. Op dat niveau zitten we al zeker vijf jaar. Ook al is het aantal aanslagen in Europa sinds oktober vorig jaar sterk verminderd, in ons land zijn er recent meerdere incidenten geweest die een lager dreigingsniveau -dus van 4 naar 3- niet rechtvaardigen. We blijven nog wel een tijd op niveau 4", aldus Posthumus. Met incidenten doelt ze onder meer op de steekpartij op Centraal Station Amsterdam waarbij een jonge Afghaan twee mensen neerstak. En afgelopen zomer werden twee terreurverdachten opgepakt die mogelijk een aanslag in Rotterdam wilden plegen.