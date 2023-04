Cor regelde zonder dat hij het wist zijn eigen feest: zo worden mensen die lintje krijgen erin geluisd

Reacties op agressie richting conducteur: ‘Meppende mafkezen moeten zich áltijd inhouden’

‘Mag de mens-in-de-straat niet rustig en zonder problemen en angst over diezelfde straat? Mijn voorstel is, houd u vast: iedereen blijft van iedereen af en iedereen gedraagt zich normaal naar iedereen. Wat een vondst. Nu komt alles goed’ en ‘Nu is het maar een treurige, betonnen boel als je een wijk doorwandelt. Dus wil je een huis? Dan horen daar groene regels bij’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van woensdag 26 april verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.