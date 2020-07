Corona en carnaval, een gevaarlijke cocktail: ‘Met kennis van nu hadden we het afgelast’

,,We bereiden ons voor op een feest met zeer grote beperkingen”, zegt Jos Hessels, burgemeester van Echt-Susteren en voorzitter van de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg. Wordt carnaval helemaal afgelast? ,,Carnaval kun je niet afgelasten. Dat bestaat altijd, net als Kerstmis en Pasen. Maar het wordt niet zoals we dat gewend zijn.”

Onvergetelijk

Carnaval bleek afgelopen februari een superspreader voor het coronavirus, met name in Brabant. Omdat de voorbereidingen voor het grootste vierdaagse volksfeest van Nederland al in de zomer beginnen, is er nu al overleg tussen de Brabantse en Limburgse carnavalsfederaties over volgend jaar.