Corona en het klimaat in je huis, hoe zit dat eigenlijk?

Met veel mensen in een kleine, slecht geventileerde ruimte bij elkaar gaan zitten, is hét recept voor een snelle verspreiding van virussen, blijkt uit bepaalde onderzoeken.



Dus ook het coronavirus. In een kleine ruimte is de concentratie van kleine druppeltjes met het virus - de aërosolen - groter. En bij slechte ventilatie blijven deze langer in de lucht hangen.



Het klinkt logisch, maar of het écht zo is, staat nog niet onomstotelijk vast. Dat ventilatie een belangrijke rol speelt, is echter wél zeker, zegt Francesco Franchimon.



Al op 13 maart, de dag dat de ‘intelligente lockdown’ in ging, schreef hij een onderbouwd artikel over de verspreiding van het coronavirus in gebouwen. Dat hij dat al zo snel kon doen, was niet zo vreemd als wellicht lijkt. Hij promoveerde in 2009 aan de TU Eindhoven op het proefschrift Healthy Building Services for the 21st Century, waarin hij onder andere aandacht schonk aan wat te doen in gebouwen bij een pandemie.