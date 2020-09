Corona gehad zonder dat je het wist? Dat is goed én slecht nieuws

CORONAVIRUS LIVE | Toch nog vergoeding voor ouders die naast noodrege­ling kinderop­vang grepen

12:59 In Nederland start deze week een grote studie in 22 ziekenhuizen, die gaat onderzoeken of het vaccin tegen tuberculose bescherming biedt tegen de gevolgen van een infectie met het coronavirus bij kwetsbare ouderen. En ouders die het kinderdagverblijf hebben doorbetaald nadat de deuren al waren gesloten wegens het corona en hiervoor nog niet zijn gecompenseerd, krijgen nu tóch een vergoeding. Het laatste virusnieuws lees je hieronder in ons liveblog.