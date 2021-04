‘Corona? Hoe komt de arts erbij? Mijn vader is overleden aan hartfalen’

interview Dochter van ‘echte’ Soldaat van Oranje: ‘Mijn moeder was zwaar beschadig­de partygirl’

11:51 Na het overlijden van haar moeder Sabine vindt Eva Taylor-Tazelaar, dochter van de ‘echte’ Soldaat van Oranje Peter Tazelaar, dozen vol brieven, foto’s en papieren over de oorlog. Het is het verhaal dat haar moeder nooit wilde vertellen. Over haar leven in het verzet en in de concentratiekampen.