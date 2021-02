Corona in de zwaarbeveiligde EBI, aantal gedetineerden in quarantaine geplaatst

Twee medewerkers van de zwaarbeveiligde EBI in Vught zijn positief getest op corona, waarna een deel van de gedetineerden in quarantaine is geplaatst en hun cel niet uit mogen. In de EBI zitten bekende verdachten als Ridouan Taghi, ‘Rico de Chileen’ en Willem Holleeder momenteel gedetineerd. De EBI is de meest beveiligde gevangenis van Nederland.

Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bevestigt het nieuws. Hoeveel gedetineerden in de EBI (Extra Beveiligde Inrichting) in quarantaine zijn geplaatst kan de woordvoerder niet zeggen. Wel is duidelijk dat de positief geteste personen in aanraking zijn geweest met gedetineerden. ,,Er zijn twee personeelsleden van de EBI positief getest. Conform de richtlijnen van het RIVM heeft bron- en contact onderzoek plaatsgevonden en is een gedeelte van de gedetineerden in quarantaine op cel geplaatst. Zij worden woensdag getest.”

Ook is niet bekend welke verdachten in quarantaine zijn geplaatst. Het betekent dat zij in elk geval tot woensdag bijvoorbeeld geen gebruik kunnen maken van de sportruimte, of met andere gedetineerden kunnen luchten. Daarnaast kunnen advocaten de komende dagen niet langs bij hun cliënten.

Onlangs werd ook bekend dat bijna duizend gedetineerden preventief in quarantaine zijn geplaatst na coronabesmettingen in de gevangenis. Zij moesten in isolatie omdat een medegedetineerde corona bleek te hebben of omdat ze in contact zijn geweest met besmet personeel. Het ging in de PI Nieuwegein om 335 gedetineerden en in Ter Apel om ruim vierhonderd mensen. Advocaten hebben al met enige regelmaat geklaagd over de omstandigheden in gevangenissen: zo mogen verdachten geen mondkapje dragen en is afstand houden vaak moeilijk in de smalle gangen.

‘Kans op ontsnapping minimaal’

De EBI is de bekendste gevangenis van Nederland en is zwaar beveiligd. De kans op ontsnapping uit de EBI is minimaal. Sinds de opening van de inrichting in de jaren negentig is dat nog nooit gelukt. In juni vorig jaar verklaarde burgemeester Roderick van de Mortel de PI Vught en omgeving tot ‘veiligheidsrisicogebied’. Wandelaars, fietsers of bezoekers van het herinneringscentrum NM Kamp Vught. Iedereen die zich rondom de gevangenis begeeft, kan voortaan te maken krijgen met preventief fouilleren door de politie.

Hoeveel extreem vluchtgevaarlijke en risicovolle gevangenen er momenteel in de Vughtse EBI zitten kan de DJI vanwege veiligheidsoverwegingen niet zeggen.