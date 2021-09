Corona-ontheffing voor kortebaandraverijen Noord-Holland, ‘bubbel’ valt niet bij iedereen goed

Burgemeester Eduard van Zuijlen van Enkhuizen verleende vorige week een ontheffing ‘voor dit unieke en cultuurhistorisch belangrijke evenement'. Daarvoor geldt geen bezoekerslimiet van 750 personen en ook de verplichte vaste zitplaatsen, mondkapjesplicht en 1,5 meterregel zijn geschrapt. In plaats daarvan wordt het evenemententerrein omgetoverd tot een ‘bubbel’ met plek voor 6000 bezoekers. Ze moeten bij binnenkomst een coronatoegangspas en een ID-kaart tonen. Daarmee loopt de gemeente vooruit op landelijke versoepelingen die zaterdag ingaan en zijn gekoppeld aan een verplichte QR-code.

Het evenement, dat normaliter zo'n 10.000 bezoekers trekt, vindt traditiegetrouw plaats op de derde donderdag van september. Het werd een week verschoven vanwege de persconferentie van premier Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge over de versoepelingen. Tijdens de Harddraverijdag vindt naast een kortebaandraverij over 300 meter traditioneel ook ringsteken plaats, een optocht met rijtuigen, een drumband en vuurwerk na afloop, maar die onderdelen zijn vanwege de voorbereidingen en lastige handhaving van de openbare orde geschrapt.

De meeste Enkhuizers zijn blij dat het jaarlijkse feest weer doorgang vindt. Enkelen die in het gebied wonen waar het evenement plaatsvindt, beklaagden zich op sociale media over de verplichte coronacheck. Die bestaat uit het tonen van een QR-code of een vaccinatiebewijs, negatief testresultaat van maximaal 24 uur oud en een legitimatiebewijs. ‘Dus om naar huis te kunnen - steeds - zou ik me medisch moeten legitimeren. Voor elke boodschap, het ophalen van kinderen, terugkeren van werkafspraken en uitlaten van de hond. Zowel ik als mijn echtgenoot, en dit geldt voor alle kinderen vanaf 13 (!) jaar’ schreef eentje op Twitter.

Kort geding

Het bestuur van de Harddraverijvereniging bood bewoners in het gebied waar het evenement plaatsvindt, bij voorbaat zijn excuses aan voor de gang van zaken. ‘Ingeval u de bubbel meerdere keren verlaat, zal deze procedure telkens worden herhaald. Wij begrijpen dat u dit als (zeer) hinderlijk zult ervaren maar hopen op uw begrip’, luidde het dinsdag in de brief. Daarbij zaten vier gele polsbandjes die voor de bewoners als entreekaartje dienen.

Het schrijven leverde de bestuursleden aardig wat kritiek op. ,,Wij zijn de afgelopen 24 uur continu lastig gevallen door mensen die ons voor alles en nog wat uitmaakten’’ zegt voorzitter Mark Veen tegen deze site. In overleg met de gemeente werden de toegangsregels daarop aangepast voor bewoners van het evenementengebied. ,,Zij hebben een blauw polsbandje van ons gekregen waarmee ze in en uit kunnen lopen.’’

De aanpassing kwam er na een opmerkelijke protestactie. ,,Ik vernam dat een bewoner geld aan het inzamelen was voor een kort geding. Daarop hebben we de gemeente benaderd’’, vervolgt Veen. De toegangsregels voor het evenemententerrein zijn van kracht tussen 08.00 uur en 23.00 uur.

De gemeente heeft er volgens hem alles aan gedaan om het inwoners van het bewuste gebied zo gemakkelijk mogelijk te maken. ,,Ze hanteert een soepeler parkeerbeleid als bewoners hun voertuig elders moeten parkeren. Boa's delen in dat geval geen bekeuringen uit.’’

Medemblik

Inwoners van Medemblik konden maandag ook weer genieten van de jaarlijkse harddraverij. Bezoekers moesten eveneens een coronatoegangspas tonen voor het evenemententerrein. ,,Over de regels kun je een beetje twisten, maar ik snap dat het moet”, verklaarde een bezoeker tegenover NH Nieuws. ,,Eigenlijk is alles net zoals normaal, ik merk niet echt een verschil”, vulde een ander aan. Burgemeester Frank Streng reageerde tevreden. De spreiding van bezoekers bij de kassa buiten de bubbel verliep volgens hem volgens plan. Om lange rijen te voorkomen, waren kaartjes vooraf beschikbaar.

De regels in Enkhuizen zijn een kopie van die in Medemblik. De voorzitter van de Enkhuizer harddraverijvereniging ziet het evenement dan ook met vertrouwen tegemoet. Daarnaast is hij vooral blij. ,,Dit evenement vindt al ruim 100 jaar plaats en kan nu opnieuw doorgang vinden dankzij een ontheffing van de burgemeester.’’

