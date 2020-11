Corona treft verzorgingshuizen Urk: in één huis 14 van de 15 kwetsbare bewoners besmet

Terrorist die twee mensen neerstak op Amsterdam CS moet ondanks excuses 25 jaar de cel in

16 november De Afghaanse asielzoeker Jawed S. moet 25 jaar de cel in voor het plegen van een terroristische aanslag op Amsterdam CS in de zomer van 2018. Dat hij vorige maand stelde spijt te hebben van de steekpartij maakt daarvoor niet uit, heeft het Gerechtshof in Amsterdam vanmiddag in hoger beroep bepaald. Het hof noemde zijn spijt ‘emotieloos'.