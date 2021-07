Corona weer in opmars, aantal nieuwe gevallen in de lift

Het is een duidelijke trendbreuk met de afgelopen maanden. Sinds de piek van eind april nam het aantal nieuwe gevallen iedere week af, in de vorige rapportage nog met ruim een kwart. Maar aan die reeks is nu dus een abrupt einde gekomen. Vooral onder jongeren neemt het aantal besmettingen hard toe.



In totaal testten afgelopen week 50 per 100.000 inwoners positief op het coronavirus. Een week eerder ging het nog om 25 per 100.000 inwoners.



Uit de laatste cijfers blijkt dat 4,5 procent van de coronatesten die mensen bij de GGD lieten afnemen positief uitviel. Dat was een week eerder 3,1 procent. Het aantal ziekenhuisopnames daalde wel, van 94 naar 47 in een week tijd. Van deze patiënten waren er 7 zo ziek dat ze op de intensive care belandden.