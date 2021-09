Coronabetogers op de Dam: ‘Ik voel me vreemd, niet veilig en buitengesloten’

Hij is wel gevaccineerd, zij niet. ,,Maar zoals altijd in een goed huwelijk mag je van mening verschillen”, zegt Cok de Zwart (68, voormalig uitgever). Hij staat samen met zijn vrouw Petra Spigt (69, edelsmid) op de hoek van de Dam waar de grote protestmars tegen de coronamaatregelen op het punt staat te vertrekken. Het echtpaar maakt zich zorgen. Minister Hugo de Jonge opperde vrijdag dat hij mogelijk eind van de maand een coronapas verplicht gaat stellen voor een bezoek aan onder meer het museum of een café. Aan de deur wordt dan gecontroleerd op een vaccinatie, een negatieve test of een bewijs van een recent doorgemaakte coronabesmetting. De deltavariant vraagt volgens De Jonge een vaccinatiegraad van circa 90 procent om een nieuwe piek in de ziekenhuizen te voorkomen. Nu is ongeveer 85 procent van de 18-plussers gevaccineerd.