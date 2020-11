Coronacijfers blijven dalen, maar nu versoepelen ‘zou onverstandig zijn’

UpdateDe al dagen aanhoudende daling van het aantal coronabesmettingen zet flink door en dat merken ze nu ook goed in de ziekenhuizen. Voor de vijfde dag op rij lagen daar minder patiënten. Toch zullen we deze maatregelen nog langer moeten volhouden, zegt de Leidse hoogleraar epidemiologie Frits Roosendaal: ,,Wat we nu niet moeten doen is gelijk weer terug naar het oude.”

Volgens het RIVM zijn 5703 mensen de afgelopen 24 uur positief getest, een daling van 974 vergeleken met een dag eerder.

Ook in de ziekenhuizen lijkt de piek definitief bereikt. Op de verpleegafdelingen liggen nu 2295 mensen met covid-19. Dat zijn er 89 minder dan een dag eerder. Van die groep lagen 598 mensen op de intensive care, een daling van 4. Het is daarmee de vijfde dag dat deze cijfers dalen. Op 3 november lagen er nog 2653 mensen in het ziekenhuis. Voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) Ernst Kuipers is tevreden: ,,Het aantal covidpatiënten in de kliniek daalt snel. Dat is gunstig en biedt ruimte voor de reguliere zorg.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Ook de piek van coronabesmettingen ligt al ruim een week achter ons. Sinds vorige week was bijna elke dag sprake van een daling van het aantal nieuwe gevallen, behalve op vrijdag. Toen meldde het RIVM een stijging van een kleine 300. In totaal zijn er afgelopen week (maandag tot en met zondag) 50.311 positieve tests gemeld en 570 sterfgevallen. Dat waren er in die periode vorige week respectievelijk 68.589 en 389.

Met deze aanhoudende positieve cijfers lijkt de tweede coronagolf definitief op zijn retour, denkt de Leidse hoogleraar epidemiologie Frits Roosendaal. Al heeft hij zich verbaasd dat het veel langer duurde dan in de eerste golf voordat het aantal besmettingen omlaag ging. Op 13 oktober al werden de eerste maatregelen afgekondigd. ,,Mensen deden er nu blijkbaar langer over om hun gedrag aan te passen. Toen hadden we maar twee weken nodig om effecten te zien.”

Volgens Roosendaal is het niet zo dat de nog strengere maatregelen van afgelopen woensdag alleen voor deze sterke dalingen hebben gezorgd. ,,Die zijn nog te kort van kracht. Maar de aankondiging dat dit er aan zat te komen heeft het gevoel van urgentie bij veel mensen waarschijnlijk al wel eerder verhoogd waardoor ze hun gedrag hebben aangepast.”

De extra coronamaatregelen blijven nog minimaal tot volgende week van kracht, maar volgens Roosendaal is het niet verstandig om daarna alles weer te versoepelen. ,,De winter moet nog beginnen en dan moet je niet gek opkijken als we in februari met een derde golf zitten. Het virus gaat nu eenmaal niet weg voorlopig. Wat deze nieuwe maatregelen in elk geval hebben laten zien is dat we het virus kunnen indammen terwijl de scholen open blijven. Dat is fijn. Nu is het belangrijk om dat ook voor andere sectoren scherp te krijgen en verder te verfijnen.”

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: